Final Fantasy 15: Entwickler zu Nackt-Mods am PC: „Beherrscht euch“

PC

Final Fantasy 15 ab 32,90 € bei Amazon.de kaufen.

Letzten Monat gab Square Enix bekannt, dass die kommende PC-Version von Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) auch Steam-Workshop unterstützen wird. Im Rahmen der diesjährigen PAX West in Seattle ging der Game Director Hajime Tabata noch einmal auf das Thema ein und erklärte, dass in diesem Bereich keinerlei Einschränkungen geplant seien. Gleichzeitig warnte der Macher die Modder jedoch, mit der „Freizügigkeit“ bei den Mods für das Rollenspiel zu übertreiben.

Laut Tabata möchte man den Fans zwar alle mögliche Freiheiten in ihrer Kreativität einräumen, wenn die Modder jedoch „zu weit gehen“ könnte das einen negativen Einfluss auf den Modding-Support zukünftiger Final-Fantasy-Spiele haben. „Wenn es also etwas gibt, was wir dazu sagen können, dann reißt euch so gut wie möglich zusammen“, so der Entwickler. Die PC-Version von Final Fantasy 15 wird laut Square Enix Anfang des kommenden Jahres erscheinen.