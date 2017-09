Star Fox 2: Nintendo veröffentlicht Anleitung und Designdokumente

andere

Mit dem Nintendo Classic Mini - SNES veröffentlicht Nintendo am 29. September erstmals offiziell Star Fox 2. Passend zur nahenden Veröffentlichung schaltete der Hersteller kürzlich eine englischsprachige Anleitung in HTML-Form frei, in der ihr euch bereits vorab unter anderem über die Story, die Charaktere und die Steuerung im Flug- sowie Walker-Modus informieren könnt. Darüber hinaus könnt ihr euch ab sofort auch Konzeptzeichnungen und Tipps- und Tricks als PDF herunterladen – beides ausschließlich in japanischer Sprache, was jedoch bei den Designdokumenten nur hinsichtlich der Erläuterungen ein Problem darstellt.

Schon mehrere Wochen vor dem Release hatten wir die Möglichkeit, uns das SNES Mini genauer anzuschauen. Welche Inhalte sich in der Packung befinden und Bewegtbilder des Menüs sowie aus Super Mario Kart seht ihr in unserem Unboxing-Video.