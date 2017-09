Microsoft: Neue Wireless-Headsets für Xbox One und PC angekündigt

PC XOne

Microsoft hat auf seiner offiziellen Xbox-News-Site mehrere kabellose Headsets für Xbox One und PC angekündigt. Die insgesamt fünf Headsets sind von LucidSound, Turtle Beach und Razer und sollen diesen Herbst auf den Markt kommen.

Die Headsets sind, "Xbox Wireless"-Funktion vorausgesetzt, nicht nur für die Xbox One, Xbox One S und kommende Xbox One X, sondern auch für den Windows-10-PC geeignet. Falls euer Windows-10-PC nicht von Haus aus über "Xbox Wireless" verfügt, könnt ihr dieses mit einem USB-Adapter nachrüsten. Verbinden könnt ihr die Headsets mit eurer Xbox-One-Konsole oder eurem Windows-10-PC auf die selbe einfache Art und Weise, wie ihr einen Xbox-Wireless-Controller verbindet.

Die Preise für die Headsets starten bei 99,95 US-Dollar und können bis 179,99 US-Dollar kosten. Ein Datum zum Verkaufsstart hierzulande sowie die entsprechenden Europreise liegen bisher noch nicht vor.