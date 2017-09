Humble Hunie Sakura Bundle mit diversen Anime-Erotik-Spielen gestartet

PC Linux

In Humble Store bietet aktuell das Hunie Sakura Bundle an, das die Erotik-Titel aus der Sakura-Serie von Winged Cloud, sowie die beiden Spiele Hunie Pop (User-Artikel) und Hunie Cam Studio von HuniePot umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Entwicklern, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,84 Cent):

Hunie Cam Studio (Windows, Mac, Linux) + Soundtrack

Sakura Agent (Windows)

(Windows) Sakura Angels (Windows, Mac, Linux)

(Windows, Mac, Linux) Sakura Beach (Windows, Linux)

(Windows, Linux) Sakura Beach 2 (Windows, Linux)

(Windows, Linux) Sakura Fantasy (Windows, Mac, Linux)

(Windows, Mac, Linux) Sakura Spirit (Windows, Mac, Linux)

(Windows, Mac, Linux) Zehn Prozent Rabatt auf das Humble Monthly Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 6,35 US-Dollar (5,33 Euro):

Hunie Pop (Windows, Mac, Linux) + Soundtrack

Sakura Magical Girls (Windows)

(Windows) Sakura Nova (Windows, Linux)

(Windows, Linux) Sakura Santa (Windows, Mac, Linux)

(Windows, Mac, Linux) Sakura Shrine Girls (Windows, Mac, Linux)

(Windows, Mac, Linux) Sakura Space (Windows, Linux)

(Windows, Linux) Sakura Swim Club (Windows, Mac, Linux)

Ab einem Betrag von mehr als 10,00 US-Dollar (8,40 Euro):