Batman - The Telltale Series - Episode 1 kostenlos für iOS

PC 360 XOne PS3 PS4 iOS Android

Batman - The Telltale Series - Staffel 1 - Episode 1 - Reich der Schatten ab 13,89 € bei Amazon.de kaufen.

Alfred, fahr schon mal den Wagen vor. Sorry, falsche Reihe! Nein, mit Horst Tapperts Paraderolle als Oberinspektor Stephan Derrick hat Telltale Games' exzellentes Story-Adventure Batman - The Telltale Series (im Test) gewiss nichts zu tun, wobei die steifen Bewegungsabläufe der Superspürnase aus der ZDF-Krimiserie gut und gerne als Vorbild für so manche Animation im Superhelden-Abenteuer hätte dienen können.

Aber das soll uns an dieser Stelle nicht weiter beschäftigen. Viel wichtiger ist, dass das kalifornische Entwicklerstudio, das uns auch Story-Adventures wie die zu The Walking Dead oder The Wolf Among Us brachten, nun die erste Episode von Staffel 1, Reich der Schatten, zum kostenlosen Download in Apples App Store zur Verfügung stellen. Zuvor soll die iOS-Version mit einem Update versehen worden sein, die die optimale Performance auf iOS-Geräten wie iPad und iPhone garantieren soll. Wen die Auftaktepisode anmacht, kann sich dort (oder wahlweise auch für PC, PS4, Xbox One oder Android) die gesamte, fünfteilige Staffel kaufen.

Zu Batman - The Telltale Series wurde übrigens bereits die zweite Staffel, Batman - The Enemy Within (im Test) gestartet, die die überaus gelungene erste Staffel womöglich noch übertreffen könnte. Episode 2 dieser Staffel wird Ende September an den Start gehen. Parallel dazu werkelt Telltale zudem an Guardians of the Galaxy und Minecraft - Story Mode - Staffel 2.