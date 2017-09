God of War: Game Director über Sprachen, Runen, Magie und Götter

PS4

Cory Barlog, der Game Director hinter dem kommenden Action-Adventure God of War (im Anspielbericht), hat in einem Podcast über verschiedene Elemente des Spiels gesprochen. Unter anderem ging er auf die Sprachen, das Runensystem, die Magie und die Götter im Spiel ein.

Wie er erklärte, wird die übergreifende Sprache im Spiel zwar Elder Futhark sein, jede Region der Spielwelt wird allerdings auch über eine eigene Sprache verfügen und einige dieser Landessprachen werdet ihr im Verlauf des Spiels komplett erlernen können. Dies ist durchaus wichtig, denn ihr werdet auch verschiedene Schriften übersetzen müssen, um bestimmte Passagen im Spiel zu öffnen und versteckte Questreihen freizuschalten.

Die Magie im Spiel wird ebenfalls auf Sprachen, gesprochenen Beschwörungen und Runen basieren. Erwähnt wird als Beispiel die Erdmagie, die ihr wirken könnt, indem ihr die Erde berührt und bestimmte Dinge (möglicherweise Körperteile toter Gegner, oder etwas aus der Umgebung, wie Steine, Wurzeln oder Ranken) benutzt. Auch ist von einem Gegenstand die Rede, den ihr finden könnt und den Kratos’ Sohn Atreus nutzen kann, um einige Einblicke in die Story des Spiels zu erhalten und Geschichten aufzurufen, die ihm seiner Mutter erzählte.

Die Runen im Spiel sind dazu da, um eine Verbindung zwischen den Charakteren und der Magie herzustellen. So werden die Runen-Zeichen, die auf die Haut von bestimmten Personen, wie Atreus tätowiert werden, dem Träger ihre Macht verleihen. Gleichzeitig sollen die Runen auch die Barriere zwischen Kratos (dem Spieler) und der Welt verdeutlichen. Kratos wird die Hilfe seines Sohnes benötigen, um die Runen zu übersetzen und die Rätsel im Spiel zu lösen.

Zum Schluss ging Barlog auch auf die Unterschiede zwischen den griechischen und nordischen Göttern ein. Die griechischen Gottheiten verglich er mit Politikern, die in ihren Marmorpalästen leben und die Menschen zu ihren Zwecken manipulieren. Die nordischen Götter, wie die Asen, die Wanen und die Riesen, seien da viel bodenständiger. Die Asen genießen das Leben in vollen Zügen und seien immer dazu bereit, zu feiern, zu trinken und zu kämpfen, während die Wanen sehr im Einklang mit der Natur stehen und als Hüter der Magie gelten. Die Riesen beschreibt Barlog als Künstler, die fantastische Kreationen erschaffen. Sie seien auch die Kreaturen, die am meisten unter dem niemals endenden Krieg zwischen den Asen und den Wanen leiden.

Den kompletten rund 35 Minuten langen Podcast könnt ihr euch unter dem Quellenlink anhören. God of War soll im kommenden Jahr exklusiv für die PS4 erscheinen.