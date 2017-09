PlayStation 4 (inkl. PS4 Pro) 38% Konsolen? Ich spiele nur auf PC! 22% Nintendo Switch 18% Xbox One 12% Habe keinen (echten) Favorit 6% Nintendo 3DS (nebst Abarten, also New Nintendo 3DS, 2DS usw.) 2% PlayStation Vita 1%

News-Update (Ergebnis):Die favorisierte Konsole ist der Umfrageteilnehmer ist mit 38 Prozent klar die PlayStation 4. 22 Prozent der Teilnehmer geben an, am liebsten oder ausschließlich auf PC zu spielen. Unter den Konsolen stehen ansonsten die Nitendo Switch (18 Prozent) und die Xbox One (12 Prozent) am höchsten im Kurs.Ursprüngliche News:Bei den Verkaufszahlen schwebt Sonys PlayStation 4 aktuell über allem, was der aktuelle Konsolenmarkt hergibt – sowohl was die reinen Hardware-Verkäufe als auch die sogenannte Attachement-Rate angeht, also die Anzahl der Spiele, die der durchschnittliche Konsolenbesitzer sein Eigen nennt. Ihr selbst zählt womöglich aber gar nicht zu den PS4-Besitzern oder die Sony-Plattform ist unabhängig davon gar nicht euer Favorit unter den aktuellen Spielekonsolen. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch jedenfalls erfahren, welche der aktuellen Spielekonsolen bei euch die höchste Gunst genießt.Ist es vielleicht Microsofts Xbox One, die aufgrund der früheren Ankündigungen mit Always-On-Zwang und Co. stark in Misskredit geraten war? Ist es Nintendos aufstrebende Hybrid-Konsole Switch, die vielleicht technisch mit den stationären Konkurrenten nicht mithalten kann, aufgrund ihres Konzepts oder der bislang veröffentlichten Spiele aber dennoch die Nase vorn hat. Oder ist es womöglich eines der beiden großen Handhelds von Sony und Nintendo, der wenigstens im Westen eher mäßig erfolgreichen PSVita oder dem mittlerweile enorm gefragten 3DS nebst dessen Abwarten?Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, welche der aktuellen Konsolen euer persönlich Favorit ist. In den Kommentaren unter dieser News könnt und natürlich sehr gerne wie immer mitteilen, weshalb dieser oder jene Kandidat bei euch an der Spitze steht. Fühlt euch ferner frei, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion in den Kommentaren zu diskutieren, um das Meinungsbild zu mehren.Bei unserer heutigen Sonntagsfrage könnt ihr wie immer bis Montag um 10:00 Uhr eure Stimme abgeben. Danach schließen wir die Umfrage und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, postet eure Idee in diesem Foren-Thread (gerne auch mit möglichen Antwortoptionen) und eure Frage könnte schon bald an dieser Stelle an die GamersGlobal-Leser weitergereicht werden.