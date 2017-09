Xbox One: Unterstützung von Maus und Tastatur schon bald

XOne

Xbox One ab 321,04 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Mike Ybarra, Xbox Platform Corporate Vice President bei Microsoft, bestätigt, ist die Unterstützung von Maus und Tastatur auf der Xbox One weiterhin ein Thema. In einem Panel auf der PAX West am vergangenen Wochenende äußerte er sich hierzu wie folgt:

Wir müssen sehr schlau bei der Umsetzung sein. [...] Wenn wir Maus- und Tastatur-Support bringen, werden wir den Entwicklern sagen, dass sie an ihre Verteilung in Multiplayer-Matches denken sollen. Bei kompetitiven Spielen sollten sie den Spielern die Wahl lassen, ob sich nur mit anderen Maus- und Tastatur-Spielern, nur mit Controller-Spielern oder mit beiden spielen möchten.

Wann genau Xbox-Besitzer auch mit Maus und Tastatur in den Kampf ziehen können, ist aktuell noch ungewiss. Laut Ybarra sollen jedoch schon "bald" die ersten Spiele kommen. Auf eine flächendeckende Unterstützung der PC-Eingabegeräte solltet ihr euch jedoch noch nicht freuen – die Entscheidung hierfür liege alleine bei den Entwicklern.