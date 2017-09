Der September ist da, und so langsam nähert sich die Videospiel-Saison dem berüchtigten Weihnachtsgeschäft. Mit Destiny 2 steht diese Woche auch gleich einer der meisterwarteten Titel des Jahres an. Während der Test zu Activisions Online-Shooter aber vermutlich noch bis Anfang nächster Woche auf sich warten lassen wird, werdet ihr auch diese Woche so einiges über die aktuellsten Spiele auf GamersGlobal erfahren. Welche das im Detail sind, entnehmt ihr wie die restlichen Themen der Timeline zum neuesten Montagmorgen-Podcast mit Benjamin und Christoph:

00:27 Watt geht?! Benjamin und Christoph sagen Hallo!

01:36 Open-World-Ansätze in Uncharted: The Lost Legacy (im Test) – passt das?

02:55 Lob für die Grafik, aber auch Technik-Meckerei auf hohem Niveau

05:47 Uncharted -Reihe ohne Nathan Drake: Für Christoph durchaus vorstellbar

06:10 Außerdem hat Christoph Call of Duty WW2 in der Beta gespielt

in der Beta gespielt 06:36 Benjamin teasert seine Meinung zu Last Days of June an...

07:48 ... und hat Episode 3 von Guardians of the Galaxy nachgeholt

10:20 Diese Woche erwarten euch bei GamersGlobal Tests zu Last Day of June und Everybody's Golf sowie Previews zu Call of Duty WW2 und South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe. Der Test zu Destiny 2 wird vermutlich Anfang nächster Woche kommen.

sowie Previews zu Call of Duty WW2 und . Der Test zu wird vermutlich Anfang nächster Woche kommen. 11:36 Die Anmeldung zu unserem Rocket League -Turnier ist geöffnet – traut euch!

13:47 Das Thema der Woche: Ein halbes Jahr Nintendo Switch, wir ziehen ein Resümee. Ist die Nintendo Switch bei uns regelmäßig im Einsatz? Bevorzugen wir den Dock- oder den Handheldmodus, und haben wir sie auf all unseren Reisen dabei? Außerdem äußern wir unsere Meinung zum aktuellen und dem kommenden Spiele-Lineup.

28:32 KritikloserAlleskonsument erkundigt sich nach witzigen PNs

erkundigt sich nach witzigen PNs 29:48 Necromanus fragt, ob wir unsere VR-Brillen noch nutzen

fragt, ob wir unsere VR-Brillen noch nutzen 31:36 Toxoplasmaa wünscht sich eine Sammelstelle für GG-interne Themen

32:52 Simonsen würde gerne sehen, wie viele User ein Spiel bewertet haben

33:08 Hedeltrollo fordert eine Neuauflage der Weihnachtsfeier

33:32 Noch ein paar Worte zur kürzlichen Treue-Aktion für Premium-User

34:02 Bis nächste Woche!

