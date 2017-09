The Witcher: Dankesvideo von CDP zum 10-jährigen Jubiläum der Serie

PC XOne PS4

Zehn Jahre lang begeisterte der polnische Entwickler CD-Projekt mit seiner Spielserie The Witcher weltweit unzählige Fans. Mit The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote. 9.0) und den beiden darauffolgenden Erweiterungen Hearts of Stone (Testnote: 9.0) und Blood and Wine (Testnote: 9.5) beendete das Studio im vergangenen Jahr die Saga rund um den weißhaarigen Hexer Geralt von Riva. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Reihe bedankten sich die Macher nun bei den Spielen mit einem emotionalen Video, in dem Gwynbleidd selbst das Wort ergreift: