Dead Rising 4 für PS4 angekündigt / Release-Termin und Trailer

PC XOne PS4

Bisher war das Survival-Horror-Beat 'em up Dead Rising 4 nur für den PC und die Xbox One erhältlich. Nun hat der verantwortliche Entwickler und Publisher Capcom das Spiel auch für die PS4 angekündigt. Der Titel wird laut dem Spielehersteller am 5. Dezember dieses Jahres als Dead Rising 4 - Frank’s Big Package für die Sony-Konsole veröffentlicht.

Wie es heißt, wird die besagte Edition sämtliche bisher veröffentlichte Bonus-Inhalte und DLCs umfassen, inklusive des Capcom Heroes Pack, das für Frank eine Auswahl an Outfits und Fähigkeiten verschiedener Capcom-Charaktere bereithält. Käufer der PC- und der Xbox-Version von Dead Rising 4 werden „Frank’s Big Package“ als kostenloses Update erhalten.