Destiny 2: Zwei neue Videos stellen „Adventures“ und Devrim Kay vor

PC XOne PS4

Bungie Studios hat zwei neue Videos zum kommenden MMO-Shooter Destiny 2 (im Anspielbericht) veröffentlicht. Der erste Clip, den ihr im Anschluss an dieser News anschauen könnt, stellt die sogenannten „Adventures“ vor. Dabei handelt es sich im Grunde um Nebenaufgaben, die ihr in Erkundungsgebieten finden könnt. Durch diese erfahrt ihr ein wenig mehr über die Hintergrundgeschichte der Spielwelt und die in ihr lebenden Charaktere.

Einer dieser Charaktere ist der grauhaarige „Gentleman Sniper“ Devrim Kay, der die Rolle des Fremdenführers in der europäischen Todeszone übernimmt und euch darüber hinaus mit Belohnungen und Loot versorgt. Den Clip zu Devrim haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt. Destiny 2 wird ab dem 6. September für die Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Der Release der PC-Version wird ein paar Wochen später, am 24. Oktober erfolgen.