Destiny 2: Startzeiten für das Spiel, Dämmerung, Raid und Prüfungen

PC XOne PS4

Der Release von Destiny 2 (im Anspielbericht) rückt immer näher. Anlässlich des baldigen Launchs hat Bungie Studios auf der offiziellen Homepage nun auch konkrete Startzeiten für das Spiel, die Dämmerung, den Raid und die Prüfungen (PvP) bekanntgegeben. Die Live-Server des Spiels werden demnach weltweit am 6. September, gleich nach Mitternacht online sein.

Der Dämmerungsstrike kann direkt gleich nach dem Release des Spiels angegangen werden. Für den Raid werdet ihr euch allerdings ein wenig länger gedulden müssen, denn dieser wird laut den Entwicklern erst ab dem 13. September 2017, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) verfügbar sein. Bungie begründet das damit, dass man mehr Spielern die Möglichkeit geben möchte, sich auf den Raid vorzubereiten und die begehrte „World First“-Auszeichnung abzugreifen.

Die Clans werden somit nach der Veröffentlichung eine Woche Zeit haben, ihre Runs zu planen und die dafür nötige Ausrüstung zu farmen. Weitere Infos zum Raid will Bungie etwas näher zum Release bekanntgeben. Spieler, die mehr an den Prüfungen (PvP) interessiert sind, werden zwei Tage nach dem Release des Raids, am 15. September 2017, um 19:00 Uhr loslegen können.