Gearbox: 90% des Studios arbeitet am neuen Borderlands-Spiel

Gearbox Softwares CEO Randy Pitchford hat im Rahmen der PAX West in Seattle über das bisher unangekündigte Borderlands-Spiel gesprochen. Wie der Macher während des Panels „Inside Gearbox Software“ anmerkte, sei er sich der Tatsache bewusst, dass die meisten der Panel-Besucher Fans des Franchises seien und auf Neuigkeiten auf dem Event hoffen.

Laut Pitchford seien derzeit mehr als 300 Menschen im Hauptquartier im texanischen Frisco beschäftigt. Die neuen Studios in Québec City in Kanada zählen außerdem noch weitere 70 Mitarbeiter, die wiederum mit rund 50 bis 100 freien Auftragnehmern zusammenarbeiten. In diesem Moment sei rund 90 Prozent dieser gesamten Arbeitskraft dabei ein Spiel zu entwickeln, das seines Wissens nach von den meisten Fans sehnlichst erwartet wird...

Wie der CEO zudem erklärte, sei Gearbox Software jetzt ein Publisher und Publisher pflegen zu sagen, dass ein Produkt nicht existiere, bis es offiziell angekündigt wird. Aus diesem Grund und weil er nicht in Schwierigkeiten geraten möchte, sei er nicht in der Lage mehr dazu zu sagen. Wann Gearbox den neuen Ableger offiziell vorstellen will und ob dieser wirklich Borderlands 3 heißen, oder einen anderen Namen tragen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.