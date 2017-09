Assassin's-Creed-Origins-Artwork zeigt Abstergo-Soldaten der Gegenwart

PC XOne PS4

In der Vergangenheit deutete Ubisoft an, dass Assassin’s Creed Origins (Preview) nicht nur im antiken Ägypten, sondern möglicherweise auch wieder in der Gegenwart spielbar sein wird. Eine richtige Bestätigung seitens des Spieleherstellers gibt es bisher aber nicht. Ein Artwork, das während der gamescom in Köln von den Betreibern des YouTube-Kanals „PythonSelkan“ entdeckt wurde, liefert nun einen ersten Hinweis auf die Existenz der modernen Ära im Spiel.

Das besagte Artwork stammt aus der „Dawn of the Creed Edition“ des Spiels und zeigt einen modernen Abstergo-Soldaten, der eine Schusswaffe, eine futuristisch aussehende Maske mit dem Logo des Konzerns, sowie eine Kopfbedeckung im Stile des antiken Ägyptens trägt. Einen ausführlichen Blick auf das Artwork könnt ihr im Video unterhalb dieser Zeilen werfen. Assassin's Creed Origins wird ab dem 27. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.