Outcast - Second Contact: Release im Herbst + neues Entwicklervideo

PC XOne PS4

Appeal und Bigben Interactive haben ein neues Entwicklervideo zum kommenden Action-Adventure-Remake Outcast - Second Contact (im E3-Anspielbericht) veröffentlicht. In diesem sprechen Yves Grolet (Game Director und Mitgründer des Studios) und Franck Sauer (ebenfalls Mitgründer und Artistic Director des Spiels) über die Inspirationsquellen und die Entstehung der einzigartigen offenen Spielwelt Adelpha, sowie die lebendigen Charaktere. Letztere werden, wie schon im 1999 erschienene Original, über eigene Persönlichkeiten und Tagesabläufe verfügen.

Das Deutsch untertitelte Video (im Menü auswählbar) könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Outcast - Second Contact sollte eigentlich noch im dritten Quartal (sprich bis Ende September) für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Im Video sprechen die Entwickler allerdings jetzt nur noch vom „Herbst dieses Jahres“, was auch einen Release im Dezember bedeuten könnte. Sobald das Studio etwas konkreter wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.