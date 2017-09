Humble Monthly Bundle: Rise of the Tomb Raider für 12 Dollar abstauben

PC 360 XOne PS4

Humble hat das erste Spiel für das Monthly-Abo-Bundle im September bekanntgeben. Dieses mal könnt ihr das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) für den monatlichen Abopreis von zwölf Dollar abstauben. Wer das aktuelle Abenteuer um Lara Croft noch nicht in seiner Steam-Bibliothek hat, kann das Monatsabo abschließen und es danach gleich wieder kündigen. Zusätzliche kosten entstehen euch dabei nicht. Ihr behaltet das Spiel und bekommt auch alle andere (noch unbekannte) Titel, die für das September-Bundle geplant sind. Darüber hinaus gibt es den Rest des Monats zehn Prozent Rabatt auf alle Käufe im Humble Store.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass es sich hierbei um eine Standard-Version des Spiels und nicht um die „20-jähriges Jubiläum“-Edition handelt. Die Zusatzinhalte, die der Season Pass mit sich bringt, sind also nicht dabei und müssen separat erworben werden. Der Steam-Preis für den Season Pass liegt bei 27,99 Euro. Das Monthly-Bundle findet ihr unter dem Quellenlink.