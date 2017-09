Catherine: Entwickler deutet eine Fortsetzung an

360 PS3

Das im Jahre 2012 von Atlus Persona Team und dem Publisher Deep Silver für die Last-Gen-Konsolen veröffentlichte Puzzle-Adventure Catherine (Testnote: 8.0) könnte in naher Zukunft eine Fortsetzung erhalten. Das zumindest haben die Entwickler im Rahmen des kürzlich live ausgestrahlten halbstündigen Specials „Golden Employment“ angedeutet.

Der besagte Livestream wird vom Videospielcharakter Rue Ishida, alias „Midnight Venus“ moderiert. Diese hostet in Catherine bekannterweise das Fernsehprogramm „Golden Playhouse“, über das die Story des Spiels präsentiert wird. Ishida stellt zunächst das Team der 2016 von Atlus gegründeten Spieleschmiede Studio Zero vor, bei der bekanntlich Katsura Hashino aktuell als Director an dem bisher nur als Project Re Fantasy bekannten neuen Fantasy-Rollenspiel arbeitet. Danach geht es mit den eigentlichen Interviews weiter. Der entscheidende Hinweis kommt erst am Ende der Ausstrahlung, wo Ishida wieder die Nachmoderation übernimmt. Als der Bildschirm bereits schwarz wird, hört man sie noch Folgendes sagen:

Ah übrigens. Ich freue mich natürlich auf dieses Fantasy-Rollenspiel ... aber wird es da auch für mich etwas zu tun geben? Möglicherweise stellen sich viele von euch ebenfalls diese Frage? Dieses Mal werde ich die neue Heldin sein! Nur ein Scherz ... Huch? Das Angebot für meinen nächsten Job liegt schon auf dem Tisch?

Atlus selbst hat sich bisher nicht zu einer möglichen Fortsetzung von Catherine geäußert. Sobald es dazu etwas Konkretes gibt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns. Den kompletten Video-Mitschnitt des Livestreams könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.