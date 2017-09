Eine neue Ausgabe unserer Wochenend-Lesetipps ist fertig und bereit, von euch verschlungen zu werden. Die verlinkten Artikel beschäftigen sich mit der Darstellung realer Probleme in Serious Games, Politikern und ihrem Verhältnis zu Videospielen sowie mit der Frage, wie viel Skill ein Spieletester haben sollte.

"Die Leiden der anderen"

Sueddeutsche.de am 23. August, Michael Moorstedt

Im ersten Beitrag unserer Lesetipps geht es um Serious Games, wie diese wirken und wie ernst genau sie sein sollten. Michael Moorstedt von der Online-Ausgabe der SZ fragt im Bezug auf den im Anime-Look gehaltenen Titel Path out, in dem es um den syrischen Bürgerkrieg geht, wie passend dieser Stil ist: "Wäre es nicht viel angemessener, die fürchterlichen Geschehnisse der Realität, die hier den "Plot" bilden, so lebensnah wie möglich zu zeigen? Doch scheint gerade die Verfremdung der richtige Weg zu sein, um zu verstören, eine andere Bildsprache für die Realität zu finden, in Zeiten, in denen Mainstream-Titel wie "Call of Duty" [...] sich in fast fotorealistischen Surrogaten von Wirklichkeit und der Ästhetisierung von Krieg und Gewalt von Jahr zu Jahr übertreffen."

"Kulturgut des 21. Jahrhunderts"

Freitag.de, Annika Kremer

Eine Erkenntnis, die Freitag-Kolumnistin Annika Kremer bei der diesjährigen Gamescom gewonnen hat, ist die, dass Politiker Computerspiele inzwischen nicht mehr nur als vermeintliche Amoklauf-Ursache oder Wirtschaftsfaktor wahrnehmen, sondern zunehmend auch als Kulturgut. Sie kommentiert: "Nach eigenen Angaben spielen mittlerweile 42 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen irgendeine Form von Computerspielen. Das ist eine zu wichtige Zielgruppe, um sie zu ignorieren oder vor den Kopf zu stoßen. Die Motive der Politik dürften also zumindest teilweise opportunistisch sein. Dennoch ist die Anerkennung von Computerspielen als Kulturgut ein erfreuliches Signal."

"Videogame Culture Needs to Stop Fetishizing Skill"

Pastemagazine.com am 7. September, Dante Douglas (Englisch)

Nachdem ein Venturebeat-Redakteur in einem Video kürzlich Schwierigkeiten mit dem ersten Level von Cuphead hatte, hagelte es Kommentare á la "Wenn du kein guter Spieler bist, warum bist du dann Spielejournalist?". Dante Douglas hält das für ein unsinniges Argument: "[Skill] ist in keinster Weise ein gutes Maß für eine kritische Meinung. Videospiele sind, vor allem in der modernen Ära [...], nicht mehr einfach nur Puzzles, die es zu lösen gilt. Spiele sind Geschichten, Konversationen zwischen dem Spieler und der Welt und Konversationen zwischen Designern und ihrem Publikum. Der Akt des Spielens selbst ist hauptsächlich die Methode des Erfahrens dessen, was wir heutzutage "Videospiel" nennen."

Im heutigen Video: Sonic reist zurück in die 90er und versucht, seinen Niedergang zu verhindern.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar!