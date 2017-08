Sunless Skies: Nachfolger zu Sunless Sea ab sofort im Early Access

PC Linux MacOS

Failbetter Games, die Macher des Unterwasser-Roguelikes Sunless Sea (Test-Note 7.0), haben bekannt gegeben, dass ihr aktuelles Projekt Sunless Skies ab sofort als Early-Access-Version verfügbar ist. Nachdem das Team in den vergangenen Monaten mit rund 900 Alpha-Testern auf Fehlerjagd gegangen ist, bitten die Entwickler die Spieler nun um weiteres Feedback. Bislang können Käufer lediglich die erste Region namens "The Reach" ausprobieren, in den kommenden Monaten sollen weitere Inhalte hinzugefügt werden. Das Team weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass Kunden, die sich ein komplett fertiges Spiel erhoffen, mit dem Kauf bis zum endgültigen Release warten sollten.

Wer dennoch bereits jetzt einen Blick riskieren möchte, erhält die Early-Access-Version von Sunless Skies ab sofort mit 10 Prozent Rabatt sowohl auf Steam als auch bei GOG zum Preis von 20,69 Euro. Das Angebot gilt bis zum 6. September 2017. Zudem hat das Team einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend ansehen könnt.