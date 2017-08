Survived By: Prey- und Warframe-Macher kündigen F2P-Bullet-Hell-MMO an

PC

Human Head Studios und Digital Extremes, die Macher des Original-Prey beziehungsweise Warframe (im Arcade-Check), haben ein neues gemeinsames Projekt names Survived By angekündigt. Dabei handelt es sich laut Aussagen der Entwickler um ein MMO in Retro-Optik, das auf ein Free-to-Play-Modell setzt und sich großzügig bei Elementen aus Roguelikes und Bullet-Hell-Shootern bedient. Darin sollen sich bis zu 100 Spieler gleichzeitig in die Schlacht stürzen können und im Pixel-Look Horden von Feinden niedermähen.

Das Spiel setzt auf eine entschärfte Form von Permadeath, bei der ihr nach eurem Tod als euer eigener Nachfahre wieder in die Gefechte einsteigen könnt, ähnlich wie etwa in Rogue Legacy. Zudem soll Survived by ein Crafting-System, Rollenspielelemente und zahlreiche Quests bieten, die laut Aussagen der Entwickler für hunderte Stunden Spielspaß sorgen sollen. Dafür soll das Spiel auch nach dem Release mit regelmäßigen Updates versorgt werden.

Bis es soweit ist, dürfte jedoch noch einige Zeit ins Land ziehen. Bislang haben die Teams lediglich einen Trailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend ansehen könnt. Sollte euer Interesse geweckt sein, könnt ihr euch auf der offiziellen Homepage des Spiels ab sofort für die Closed Alpha registrieren, die noch in diesem Jahr starten soll. Mit einer Veröffentlichung von Survived By ist somit frühestens im Jahr 2018 zu rechnen. Auch zum Finanzierungsmodell haben die Entwickler noch keine endgültige Aussage getroffen. Sie versprechen jedoch ein "faires F2P-System" bei dem jeder Gegenstand im Spiel auch ohne den Einsatz von Echtgeld erbeutet werden kann.