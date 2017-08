Battlefield 1: Erweiterung „In the Name of the Tsar“ hat einen Termin

PC XOne PS4

Das Entwicklerteam von DICE und der Publisher Electronic Arts haben einen konkreten Release-Termin für die Erweiterung In the Name of the Tsar für Battlefield 1 (MP-Testnote: 9.0) bekanntgegeben. Diese wird demnach schon ab dem 5. September 2017 für die Premium-Pass-Besitzer spielbar sein. Alle anderen Spieler können ab dem 19. September 2017 zugreifen. Einzeln wird die Erweiterung zum Preis von 14,99 Euro angeboten.

Mit der Veröffentlichung von In the Name of the Tsar kommt die russischen Armee ins Spiel, sowie auch die Möglichkeit, weibliche Charaktere zu spielen. Die Erweiterung umfasst zudem die sechs neue Multiplayer-Karten Albion, Galizien, Wolva, Zaryzin, Brussilows Festung und Lupkow-Pass (letztere wurde bereits mit dem August-Update veröffentlicht). Es gibt darüber hinaus den neuen Spielmodus „Versorgungsabwurf“, sowie neue Auszeichnungen, Operationen, Fahrzeuge und Waffen (inklusive eines neuen stationären Geschützes). Mit dem schweren Bomber „Sikorski Ilja Muromez“ kommt zudem ein neuer Behemoth ins Spiel.