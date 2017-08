South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe: Release weltweit unzensiert

PC XOne PS4

Während South Park - Der Stab der Wahrheit (Testnote: 8.5) noch in bestimmten Regionen (darunter auch in Deutschland, Österreich und Australien) zensiert wurde, soll die kommende Fortsetzung South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe (Preview) diesmal überall komplett unverändert erscheinen. Dies hat Kimberly Weigend, der Associate Producer von Ubisoft San Francisco, auf Anfrage der Kollegen von Games Industry (via Dual Shockers) bestätigt. Wie er versicherte, bedeute das keineswegs, dass der Nachfolger zahmer als der Erstling ausfallen wird:

Wir haben uns da wirklich nicht zurückgehalten. Wir haben sehr eng mit den beiden Serienproduzenten Matt Stone und Trey Parker zusammengearbeitet, um ihre Geschichte zu erzählen - und auch sie halten sich selbstverständlich nicht zurück.

Auf die Frage hin, ob es bedeuten könnte, dass einige strenge Rating-Boards eventuell ihre Regelungen gelockert haben, antwortete Weigend, dass es durchaus der Fall sein könnte:

Es könnte sein, dass sie sich mit der Zeit verändert haben und offener für Ideen geworden sind. Vielleicht haben sie auch den Zuspruch, den das erste Spiel erfuhr, bemerkt. Ehrlich gesagt wissen wir nicht genau, warum sie es jetzt erlauben, aber wir sind sehr glücklich, dass jeder nun die gleiche Spielerfahrung bekommt. Es war beim Vorgänger schon eine große Enttäuschung, dass wir gewisse Dinge in bestimmten Ländern nicht zeigen konnten.

South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe wird ab dem 17. Oktober dieses Jahres weltweit für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.