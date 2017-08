Humble Jumbo Bundle 9 mit American Truck Simulator, Verdun und mehr

Im Humble-Store wurde diese Woche der Jumbo Bundle 9 gestartet, der unter anderem Titel, wie das Simulationsspiel American Truck Simulator (Testnote: 7.5), den Multiplayer-Weltkriegs-Shooter Verdun, das Roguelike-Survival-Abenteuer The Flame in the Flood, sowie das Puzzle-Point-and-Click-Adventure Samorost 3 umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den verschiedenen Entwicklerstudios, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,84 Euro):

Human Fall Flat

Infested Planet

The Flame in the Flood

Zehn Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Abo

Ab dem Durchschnittsbetrag von aktuell 4,95 US-Dollar (4,11 Euro):

Samorost 3 + Soundtrack

Verdun

Warhammer - The End of Times - Vermintide (Testnote: 6.0) + Drachenfels DLC & Razorfang Poison Item

(Testnote: 6.0) + Drachenfels DLC & Razorfang Poison Item Weitere Titel folgen...

Ab mehr als 10,00 US-Dollar (8,30 Euro):