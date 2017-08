Sonic Mania: PC-Spieler erbost wegen Denuvo-DRM und Online-Zwang

PC

Mit zweiwöchiger Verspätung ist Sonic Mania am 29. August 2017 via Steam auch für den PC erschienen, doch aktuell sind viele Käufer alles andere als zufrieden mit der Umsetzung für den Heimcomputer. Wie Sega erst nach dem Release bekannt gab, setzt die PC-Version überraschend auf den Denuvo-Kopierschutz, der vor allem dafür bekannt ist, sich möglichst tief im System zu verankern. Zusätzlich müsst ihr beim Start von Sonic Mania zwingend mit dem Internet verbunden sein, sonst verweigert das Programm seinen Dienst.

Sega übt sich inzwischen in Schadensbegrenzung. Auf Steam zeigte sich der Publisher überrascht und spricht von einem Fehler des Stores, dass der Hinweis auf den Kopierschutz nicht bereits vorher angezeigt wurde. Auf die Vorwürfe, warum der DRM-Zwang nicht schon im Vorfeld und unabhängig vom Steam Store kommunziert wurde, ging der Publisher jedoch nicht ein. Jedoch sei es laut Sega von Anfang an das Ziel des Teams gewesen, dass Sonic Mania auch offline gespielt werden könne. Ein entsprechendes Update sei bereits in Arbeit, der Denuvo-DRM soll jedoch weiterhin Teil des Spiels bleiben.

Auf Steam ist der Unmut über Segas Vorgehen inzwischen groß: Viele Käufer beklagen sich momentan über Startprobleme, die laut Aussage des Publishers jedoch nichts mit dem Kopierschutz zu tun haben. Nachdem Social-Media- und PR-Manager Aaron Webber noch vor kurzem verkündete, dass die Verschiebung der PC-Version von Sonic Mania der Qualitätssicherung dienen würde, spekulieren viele Steam-Nutzer nun darüber, ob die Zeit stattdessen für den Einbau des Kopierschutzes benötigt wurde – zumal der Gamepad-Support von Sonic Mania laut einigen Usern auf dem PC momentan mangelhaft sein soll.