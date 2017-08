Gear Club Unlimited: Rennspiel der Test-Drive-Macher im Dezember für Switch

Switch

Publisher Microïds hat heute mit Gear Club Unlimited ein Rennspiel angekündigt, das im Konsolenbereich exklusiv für Nintendos Switch erscheinen wird. Entwickelt wird der Titel, der ab dem 1. Dezember 2017 im Handel verfügbar sein soll, vom französischen Studio Eden Games, das in der Vergangenheit unter anderem für Test Drive Unlimited oder den bislang letzten Teil der Alone in the Dark-Reihe verantwortlich zeichnete.

Anlässlich der Release-Bekanntgabe veröffentlichte Microïds zudem einen Trailer, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt und veröffentlichte zudem eine Liste mit den ersten 16 Rennboliden, die in Gear Club Unlimited enthalten sein werden. Dazu zählen unter anderem der Alfa Romeo 8C Competizione und der Bugatti Veyron GrandSport.

Gear Club erschien bereits im Jahr 2015 für Apple TV und ist seit dem Jahr 2016 auch als Mobile-Titel für iOS und Android verfügbar. In der Switch-Variante sollen Spieler in drei Spielmodi in mehr als 400 Rennen antreten können. Neben dem sogenannten "Derby Mode", in dem ihr gegen bis zu sieben andere Spieler antretet, werdet ihr auch im Rally-Modus an den Start gehen können. Darin bekommt ihr es in erster Linie mit Off-Road-Pisten zu tun, in denen ihr euch gegen bis zu drei Gegner insbesondere mit gekonnten Drifts einen Vorteil verschafft. Darüber hinaus gibt es noch einen Time-Trial-Modus. Verpackt sind alle drei Modi in Meisterschaftssaisons.