Wolfenstein 2 - The New Colossus: Blitzmensch-Trailer veröffentlicht

PC XOne PS4

Bethesda hat heute einen neuen Trailer zu Wolfenstein 2 - The New Colossus (Preview) veröffentlicht. Der steht ganz im Zeichen des "Blitzmensch", einer Comicserie, die womöglich auch im Spiel selbst auftauchen könnte. Ein paar Gameplay-Szenen, allerdings keine neuen, gibt es im unten verlinkten Trailer ebenfalls zu sehen. Übrigens könnt ihr hier die englischsprachige Fassung auf YouTube anschauen. Im Gegensatz zur internationalen Fassung des Spiels, tauchen auch in der englischen Version des Blitzmensch-Trailers keine verfassungsfeindlichen Symbole auf.