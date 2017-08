Warhammer: Vermintide 2 angekündigt

PC XOne PS4

Das Teaserbild stammt aus dem ersten Teil von Warhammer - The End Times Vermintide.

Entwickler Fatshark (War of the Roses) hat heute offiziell den Nachfolger zu Warhammer - The End Times Vermintide angekündigt. Viel mehr als dass der Titel Warhammer: Vermintide 2 heißen und sowohl via Steam für PC als auch für die aktuellen Konsolen erscheinen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Am 17. Oktober will Fatshark im hauseigenen Twitch-Kanal mehr zum Spiel verraten und wahrscheinlich auch erste Gameplay-Szenen zeigen.

Bei Warhammer - The End Times Vermintide handelt es sich um ein Koop-fähiges Actionspiel aus der Ego-Perspektive. Die Spielmechanik ähnelt der von Spielen wie Left4Dead. Wie der Name bereits verrät, basiert das Spiel auf der offiziellen Warhammer-Lizenz von Games Workshop.