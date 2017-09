PS4 andere

Erst kürzlich wurden Fans PS1-Klassiiker von Naughty Dog mit dem Remaster von Crash Bandicoot erfreut. Nun steht mit Jak and Daxter - The Precursor Legacy eine weitere Spieleperle des kalifornischen Entwicklers für die PS4 im Playstation-Store zum kostenpflichtigen Download bereit.



Um an Energiezellen zu kommen, müsst ihr verschiedene Quests erledigen. Hier müssen wir 200 Fische fangen. Geht der falsche Fisch ins Netz, müssen wir von vorne beginnen.

Quests für Energiezellen

In dem 3D-Jump’n‘Run The Precursor Legacy fahren Jak und sein Kumpel Daxter zur Nebelinsel, trotz einer Warnung des grünen Weisen. Hier erlebt das Duo, wie böse Lurker auf der Insel einfallen. Es wird entdeckt und fast geschnappt. Daxter fällt dabei in ein Becken mit dunklem Eco und verwandelt sich in ein Ottsel; ein frecher, pelziger Otter-Wiesel-Mischling. Um Daxter wieder heilen zu können, müssen sie zum Herrn des dunklen Ecos.

Bei diesem Abenteuer lernt ihr viele NPCs kennen, die verschiedene Quests für euch haben, die sich recht abwechslungsreich gestalten: Mal müsst ihr ein großes Ei von einer Klippe herunterstoßen, mal müsst ihr Kühe zurück in ihren Stall treiben, oder für einen Fischer 200 Fische angeln und vieles mehr. Für erledigte Aufgaben erhaltet ihr begehrte Energiezellen. Ihr sammelt auch permanent so genannte Precursor Orbs ein. Das sind in der Welt herumschwebende eierähnliche Objekte, die ihr bei NPCs gegen Energiezellen eintauschen könnt. Die Energiezellen helfen euch schließlich, in der Story voranzukommen. In der ersten Welt benötigt ihr sie etwa, um damit ein Hitzeschild zu aktivieren und euer Abenteuer im hitzigen Feuer-Canyon fortsetzen zu können.

Überall lauern Gefahren: In solchen Kisten (links) ist grünes Eco zu finden, mit dem ihr bei Bedarf eure Lebensenergie auffüllt.

Hallo Eco



Während ihr in Third-Person-Perspektive durch die offene Welt stapft, trefft ihr nicht nur auf nette NPCs, die eure Hilfe ersuchen, sondern auch auf fiese Kreaturen und Schurken, die euch an die Lebensenergie wollen. Die erledigt ihr aber mit einem Fauststoß oder einer Wirbelattacke im Handumdrehen. Zumindest anfangs. Die Gegner werden gemeiner mit der Zeit, kommen plötzlich aus dem Boden oder dem Wasser heraus. Oder sie verschwinden nach einer eurer Attacken, um gleich darauf angriffslustig wieder aufzutauchen. Manche Gegner sind auch etwas kräftiger und leidensfähiger. Da ist dann mehr als eine Attacke vonnöten. Auch andere Hindernisse und Gefahren, wie umherschwingende Äxte, machen euch das Leben schwer, das Ableben aber deutlich leichter.

Verlorene Lebensenergie füllt ihr mit grünem Eco wieder auf, das ihr in den Levels herumstehenden Kisten findet. Außerdem gibt es noch blaues Eco, durch das ihr nicht nur für kurze Zeit schneller werdet, sondern auch ab und zu in der Lage seid, Türen zu öffnen, durch die ihr ohne die blaue Kraft nicht kommen würdet. Aber Obacht! Denn auch dunkles Eco steckt in einigen (jedoch gut erkennbaren) Kisten. Zerstört ihr versehentlich eine, verliert ihr – richtig – einen Teil eurer Lebensenergie.



Trotz der HD-Aufbohrung ist dem Spiel sein Alter anzusehen. Es macht trotzdem Spaß, mit dem verrückten Duo Abenteuer zu erleben.

Technik und Fazit

Jak and Daxter: The Precursor Legacy erschien vor 16 Jahren auf der PS2. Vor drei Jahren kam die PS3-Umsetzung und jetzt ist es auch für die PS4 erhältlich. Eine vollständige und schicke Remastered-Version wie beim eingangs erwähnten Crash Bandicoot dürft ihr jedoch nicht erwarten. Viel mehr würde ich es als auf 1080p-aufgebohrte PS2-Emulation bezeichnen. Dem Spiel ist sein Alter anzusehen. Der Playstation 2-Startbildschirm, dass das Touchpad während des Spiels als Start- und Select-Taste dient und nicht zuletzt die Warnung, beim Speichern nicht die Memory-Card zu entfernen, tun ihr Übriges. Dennoch bleiben Jak und Daxter längst liebgewonnene Charaktere, deren Abenteuer auch 16 Jahre später noch immer Spaß machen und auf PS4 auch mit Trophäen belohnt werden. Da sehe ich sogar über die manchmal nervenzehrende Kamera hinweg.