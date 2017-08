GC 2017: Sonic Forces angespielt – der nächste Sonic-Hit?

PC Switch XOne PS4

In einigen Stages wechselt die Perspektive mittendrin von 3D zu 2D oder umgekehrt.

Die 2D-Levels wurden optisch modernisiert, spielen sich aber klassisch.

Da hat es Sonic aber besonders eilig: Kehrte der Überschalligel ingerade erst zu alter 2D-Scroller-Stärke zurück, steht er bereits für sein nächstes Spiel in den Startlöchern. Das hört auf den Namenund stellt einen weiteren Versuch dar, das Sega-Maskottchen mit 3D-Welten zu vereinen. Wir haben es auf der Gamescom 2017 Probe gespielt und klären, ob es bei dem Versuch bleibt oder ob uns ein weiterer Hit ins Haus steht.Vier Demos standen uns beim Anspieltermin von Sonic Forces zur Verfügung. Los ging es mit der „Sonic Stage“, die einen 3D-Level bereithält. Noch bevor wir mit dem Igel lossprinteten, fiel uns die detaillierte Umgebung in einer teilweise zerstörten Stadt auf. Für solche Beobachtungen fehlt uns aber spätestens die Zeit, als wir losflitzen. In irrem Tempo sausen wir die Straße entlang, sammeln Ringe auf und weichen Hindernissen aus. Kein Wunder: Sonic-typisch kommt es vor allem auf schnelle Reaktionen an. Dementsprechend ist auch das Leveldesign angepasst, bestehen die Straßen der Stadt doch im Grunde nur aus drei Spuren, zwischen denen wir wechseln dürfen.Das nötige Spielgefühl kommt trotzdem gleich auf – vor allem dann, wenn die Perspektive an festgelegten Stellen immer wieder mal zur klassischen 2D-Sicht wechselt. In der 3D-Ansicht kommen hingegen hier und da ein paar Probleme zum Vorschein. Etwa dann, wenn die Kamera nicht richtig mitmacht oder wir an einem Hindernis hängenbleiben, dadurch Tempo verlieren und plötzlich nicht mehr wissen, wo es denn überhaupt weitergeht. Von diesen Problemen bemerken wir in der „Classic Stage“ nichts. Zu Demo-Zwecken befinden wir uns gleich in einem Bosskampf gegen Dr. Eggman. Im Gegensatz zu Sonic Mania wurde der klassische Pixellook gegen modernere Texturen ausgetauscht, ansonsten bleibt hier aber alles beim Alten.Die „Avatar Stage“ erinnert auf den ersten Blick ebenfalls an die 8-Bit- und 16-Bit-Zeiten. Hier sind wir jedoch zusätzlich mit einer Spezialfähigkeit ausgestattet, je nachdem, für welchen Helden wir uns zu Beginn entscheiden. Dadurch ergeben sich schließlich diverse Routen durch den Level. Mit der Angriffsfähigkeit kommen wir etwa an ganz bestimmten Gegnern vorbei, während uns die Plattform-Fähigkeit auf Knopfdruck schräg nach oben in die Luft und auf höhere Ebenen katapultiert. Die Avatar-Stages halten wir alles in allem für eine witzige Idee.Zuletzt durften wir auch noch den Tag-Team-Modus ausprobieren, in dem wir mit zwei Helden loslaufen. Hier geht es abermals in die 3D-Perspektive zurück. In den reinen Lauf- und Sprungabschnitten steuern wir etwa ausschließlich Sonic. Wollen wir jedoch auf eine Kampffähigkeit zurückgreifen, wechselt das Spiel blitzschnell auf den zuvor von uns ausgewählten zweiten Charakter – wir steuern also quasi zwei Helden in einem. Das macht zwar Spaß, doch auch hier ärgern wir uns schon in der Demostage über diverse Kamera- und Orientierungsprobleme.Mit den vier Stage-Varianten verspricht Sonic Forces ordentlich Abwechslung. Allerdings wollen wir uns nach unserem ersten Anspielen noch nicht darauf festlegen, dass es eine ähnlich hohe spielerische Qualität wie zuletzt Sonic Mania erreichen wird. Denn während die 2D-Abschnitte schon einen guten Eindruck hinterlassen konnten, sehen wir bei den 3D-Passagen noch ein paar Hürden, die dem Spielspaß im Weg stehen könnten.