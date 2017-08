Nintendo Miiverse ab November offline // Zahlreiche Einschränkungen für Spieler

WiiU ab 399,00 € bei Amazon.de kaufen.

Zum Release der WiiU startete Nintendo Ende 2012 ein eigenes soziales Netzwerk, das den Austausch unter den Spielern erleichtern sollte. Nun gab das Unternehmen bekannt, dass das sogenannte Miiverse im November 2017 abgeschaltet wird. Ab dem 7.11. werden Nutzer keine Beiträge mehr verfassen, lesen oder Freunde anschreiben können. Wer seine bisherigen Inhalte nicht verlieren möchte, bekommt auf Anfrage die Möglichkeit, seine Posts herunterzuladen. Nintendo begründet den Schritt damit, dass die meisten Spieler inzwischen andere soziale Netzwerke bevorzugen würden. Bereits bei der Nintendo Switch verzichtete das Unternehmen auf die Integration des Miiverse.

Die Einstellung des Angebots hat zum Teil dramatische Auswirkungen auf WiiU- und 3DS-Spiele, die zwingend auf das Miiverse-Feature setzen. Bei Mario Kart 8 betrifft das zum Beispiel die Möglichkeit, Videos direkt auf YouTube hochzuladen, da sie ursprünglich gleichzeitig im Miiverse veröffentlicht wurden. Auch der Tournament-Modus wird nicht länger verfügbar sein.

Besonders hart trifft es auch Fans von Mario vs. Donkey Kong - Tipping Stars: Durch den Wegfall des Community-Features soll es in Zukunft unter Umständen nicht mehr möglich sein, alle Objekte aus dem Workshop freizuschalten. Zudem werden in Spielen wie Splatoon oder Super Mario 3D World künftig keine Nutzerinhalte wie Zeichnungen oder Kommentare mehr angezeigt werden. Eine Übersicht mit sämtlichen betroffenen Spielen findet ihr in der FAQ, die wir in den Quellen verlinkt haben.