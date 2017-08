GC 2017: Biomutant angeschaut – Kung-Fu-Waschbär in Postapokalypse

PC XOne PS4

Ölpest statt Nuklearkatastrophe

Flottes, flüssiges Kampfsystem

Im Seitwärtssprung und mit gezückter Pistole bekämpft unser Waschbärheld eine mutierte Kröte.

Open-World-Action mit RPG-Elementen

In der offenen Spielwelt sollen wir auch auf befreundete Siedlungen treffen.

Echte große Neuankündigungen waren auf der diesjährigen Gamescom rar gesät. Neben Blue Byte mitund Microsoft mithatte aber auch THQ Nordic ein bisher unbekanntes Projekt mit nach Köln gebracht. Und bei dem hat es schon die Kurzbeschreibung in sich, wurde unsdoch als Open-World-Kung-Fu-Fabel vorgestellt. Wir haben uns das Spiel genauer angesehen.Biomutant entsteht aktuell bei dem 2015 gegründeten schwedischen Studio Experiment 101, in dem unter anderem auch ehemalige Entwickler der Avalanche Studios angestellt sind. Anders als deren Vorzeigereihe Just Cause sollen wir in Biomutant zwar auch eine offene Welt erkunden dürfen, von dem realistischen Hintergrund haben sie sich aber komplett entfernt. Das beginnt bereits mit unserer Hauptfigur, einem kleinen Waschbär – und auch die anderen Charaktere in der Spielwelt basieren in der Regel auf tierischen Wesen.Doch worum geht es überhaupt in Biomutant? Wir befinden uns mitten in einer Postapokalypse. Anders als üblich wurde die Welt allerdings nicht von einer oder mehreren Atombomben, sondern von einer Ölpest heimgesucht. Die Katastrophe nimmt immer weiter ihren Lauf, die einzige Hoffnung der Überlebenden liegt im Baum des Lebens. Wer über diesen wacht, ist auf der sicheren Seite. Der Kampf zwischen verfeindeten Stämmen entbrennt.Großen Wert legt Experiment 101 auf das Kampfsystem. Das kommt bereits in der Präsentation besonders flüssig daher, Kombinationen zwischen Nah- und Fernkampfangriffen stellen kein großes Problem dar. Grätschen wir unser in der Regel tierisches Gegenüber gerade noch um und bearbeiten wir es mit Fäusten, weichen wir gleich daraufhin mit einem Sprung aus und wechseln auf zwei Maschinenpistolen. Hinzu kommen diverse Elementarschäden, die auf bestimmte Gegner wiederum ganz bestimmte Effekte haben. Bei den Feinden ist übrigens eine ordentliche Vielfalt geboten. Ob riesige Trolle, kleine wendige Tierchen oder mittelgroße Brocken, die zum Schutz eine Autotür als Schild vor sich tragen: an Abwechslung mangelt es auf den ersten Blick nicht.Vorsicht ist vor Infektionen geboten. Die können nicht nur uns befallen und – wenn nicht behandelt – unseren Zustand dauerhaft beeinträchtigen, sondern auch auf andere Charaktere übergehen. Wie uns die anwesenden Entwickler sagten, geht dies soweit, dass später sogar Freunde von uns sterben können – inwieweit sich das auf den Verlauf der Story auswirkt, bleibt allerdings abzuwarten. Darüber hinaus gibt es aber auch positive Infektionen: So können wir irgendwann selber Pilze anpflanzen, die uns als Trampolin auf höhere Ebenen dienen.Auf die Open World von Biomutant konnten wir bisher nur einen flüchtigen Blick werfen. Aussagen zu ihrem Aufbau und Design sind daher noch fehl am Platz. Was wir allerdings schon jetzt bestätigen können, ist der zusätzliche Fokus auf Rollenspielelemente. So nehmen wir etwa auf das Aussehen unseres Helden Einfluss, indem wir zu Beginn die Charakterwerte festlegen. Je robuster und widerstandsfähiger beispielsweise unser Kämpfer, desto größer sein Körperumfang.Außerdem wird Biomutant über ein Karmasystem verfügen, das uns ein wenig an das aus Fallout 3 erinnert. So soll unser Handeln stets eine Auswirkung auf unser Karma haben. Das wiederum soll sich auf unseren Ruf bei den Stämmen auswirken, sodass sie uns etwa unterstützend zur Seite stehen. Wie genau das Questsystem allerdings aussehen und wie viele Freiheiten es uns lassen wird, können wir noch nicht sagen. Außerdem werden wir uns eigene Waffen und Ausrüstung basteln können. In der Messedemo funktionierte das nur an vorgegebenen Werkbänken, im finalen Spiel soll das Crafting jedoch voraussichtlich jederzeit möglich sein.Eine genaue Einschätzung der Qualität von Biomutant fällt schwer, dafür legte Experiment 101 in der Präsentation zu viel Wert auf das Kampfsystem, während wir vom eigentlichen Missionsaufbau sowie der Open World kaum etwas bis nichts gesehen haben. Trotz alledem sind wir aufgrund des frischen Szenarios mit seinem Kung-Fu-Waschbären und der ausgeprägten RPG-System guter Dinge, dass uns 2018 mit Biomutant ein mehr als ordentliches Actionspiel für PC, PS4 und Xbox One erwartet.