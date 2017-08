Xbox One X soll HDMI-2.1-Zertifizierung erhalten

XOne

Die am 7. November 2017 erscheinende Xbox One X soll zeitnah eine HDMI-2.1-Zertifizierung erhalten. Dies hat Mike Ybarra, Corporate Vice President für Xbox & Windows, via Twitter angekündigt. Bisher ist die Xbox One X nur für HDMI 2.0 zertifiziert, aufgrund des noch nicht genau festgelegten Standards allerdings noch nicht für dessen Weiterentwicklung.

HDMI 2.1 soll folgende Vorteile bieten:

Höhere Auflösungen (theoretisch bis 10K)

Dynamisches HDR (bis zu 12 Bit Farbtiefe)

High Frame Rate (bis zu 120 Vollbilder bei 10K-Videos)

Dynamisches HDR sorgt dank der Übermittlung der benötigten Informationen zu jedem einzelnen Frame gegenüber der bisherigen Technik für eine noch genauere Anpassung der Kontraste, Helligkeit und Farbstufen (vorausgesetzt, ihr besitzt ein entsprechendes Wiedergabegerät). Vor allem von der höheren Framerate könnten potenzielle VR-Inhalte auf der Xbox One X profitieren.