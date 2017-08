Game of Thrones: Staffel 2 liegt laut Telltale vorerst auf Eis

PC 360 XOne PS3 PS4 iOS MacOS

Dass Telltales erste Staffel von Game of Thrones (Testnote: 7.5) eine Fortsetzung erhalten wird, ist bereits seit langem bekannt. Wie der Head of Creative Communications des Studios, Job Stauffer allerdings jetzt im Rahmen eines aktuellen Interviews mit den britischen Kollegen von Eurogamer.net verriet, könnte es noch ein Weilchen dauern, bis die zweite Staffel das Licht der Welt erblickt. Derzeit stehen laut Stauffer erst einmal andere Fortsetzungen auf dem Programm:

Kurz nach dem Release der ersten Staffel sagten wir, dass wir Game of Thrones fortsetzen werden und wir hatten auch bereits Designs für die nächste Staffel. Aktuell liegt es jedoch auf Eis. Wir haben es bisher nicht offiziell angekündigt, was nicht heißt, dass es nicht erscheinen wird, aber ich denke aktuell sind wir wieder auf die Rückkehr von The Wolf Among Us, The Walking Dead und Batman gespannt.

Wie Stauffer weiter ausführt, möchte man erst einmal abwarten, wie sich die Geschichte in der TV-Serie von Game of Thrones entwickelt, bevor man sich wieder an die Fortsetzung wagt. „Derzeit sind wir wieder einfach nur Game-of-Thrones-Fans. Es ist für uns also noch zu früh zu sagen, wie wir die erster Staffel am besten fortsetzen sollen und was passieren wird“.