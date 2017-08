Pillars of Eternity: Complete Edition für Konsolen erschienen // Launch-Trailer

PC XOne PS4 Linux MacOS

Paradox Interactive hat gestern das von Obsidian Entertainment geschaffene Rollenspiel Pillars of Eternity (zum GG-Test) in der sogenannten "Complete Edition" für die Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Den passenden Launch-Trailer zur Konsolenversion des preisgekrönten RPGs könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Die Complete Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel ebenso die beiden auf PC vormals getrennt veröffentlichten Teile der Story-Erweiterung The White March und soll ein speziell für Konsole angepasstes User-Interface sowie eine auf Controller ausgelegte, optimierte Bedienbarkeit bieten.

Pillars of Eternity: Complete Edition ist ab sofort für PS4 und Xbox One als Digital- oder im Handel erhältliche Retail-Version zum Preis von 49,99 EUR verfügbar.