GC 2017: State of Decay 2 angeschaut - bessere Technik, verfeinertes Spielprinzip

Der erste Teil war, trotz seiner teils massiven technischen Schwächen ein Hit. Denn das Spiel von Undead Labs war weit mehr als nur der nächste Zombie-Shooter. Mit Teil 2 bauen die Entwickler die Spielmechanik sinnvoll aus und verbessern vor allem in puncto technischer Umsetzung.

Fast alles beim Alten

Flüssig und leidlich hübsch

Mit Hinblick auf den am 7. November anstehenden Release der Xbox One X hätte man hoffen können, dass Microsoft auf der gamescom noch den einen oder anderen Exklusivtitel für die leistungsstärkere Variante der Xbox One ankündigt. Neuankündigungen, die von Age of Empires 4 klammern wir aufgrund der PC-Exklusivität mal aus, gab es allerdings keine. Trotzdem haben die Redmonder ein paar potenzielle Top-Titel in der Pipeline – und dazu zählt definitiv auch das Survival-Spiel, das wir uns in Köln für euch angeschaut haben.Wenngleich wir über die Kernstory von State of Decay 2 noch nicht allzu viel wissen, 15 Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 ist die Handlung angesiedelt, ändert sich dem ersten Eindruck nach relativ wenig am Spielprinzip. Wie gehabt steuert ihr einen Helden (oder eine Heldin) durch die Postapokalypse und durchsucht die Gegend nach Ressourcen wie Nahrung, Medizin und ähnlichem. Natürlich erfüllt ihr auch Quests, egal ob am Rande oder in den Storykontext eingebunden. Beispielsweise trefft ihr irgendwo in der Welt einen NPC, der euch bittet, seinen Freund zu retten.Allerdings gibt es ein paar neue Elemente. Zum einen wäre da der Koop-Modus. Dabei kann euch nahtlos ein Freund im Drop-in-in-Drop-out-Verfahren zur Hilfe eilen und euch im Kampf unterstützen. Einen Aufruf zum Support startet ihr automatisch, indem ihr eure Signalpistole anfeuert. Zum anderen hat Entwickler Undead Labs die Funktionen des Basiscamps deutlich erweitert. Was konkret an Ausbauoptionen dazukommt, haben die Macher noch nicht verraten. Allerdings sind eure Ausbaumöglichkeiten etwa für einen Gemüsegarten zur Selbstversorgung stärker abhängig von den Skills eurer Mitstreiter als das im ersten Teil der Fall war. Jahreszeiten, wie wir auf Nachfrage erfahren, werden jedoch keinen Einfluss auf den Ertrag haben.Schade eigentlich, das hätte dem Ausbau des Camps deutlich mehr Tiefe geben können. Finden könnt ihr von potenziellen Mitstreitern eine ganze Reihe in der Spielwelt, die erheblich größer ausfällt als im Vorgänger. Im Camp selbst müsst ihr die natürlich zufriedenstellen und ihren Fähigkeiten gemäß einsetzen. Eine Werkstatt, um Munition herzustellen, oder doch ein medizinische Grundversorgung, um gegebenenfalls Operationen durchführen zu können. Neu ist nämlich unter anderem auch, dass ein infiziertes Mitglieder der Gemeinschaft euch unter Zeitdruck setzt. Findet ihr vor dem Ablauf eines Timers keine Option, eine notwendige OP durchzuführen, müsst ihr euch entscheiden. Lasst ihr den NPC einfach im Lager, bis er sich in einen Zombie verwandelt, tötet ihr ihn, bevor das passiert, oder gelingt es euch doch, einen NPC zu finden, der über ausreichend medizinische Kenntnisse verfügt?Nein, State of Decay 2 als grafisch schönes Spiel zu bezeichnen, würde zu weit gehen. Animationen, Texturqualität und so weiter befinden sich zwar auf solidem, aber nie auf richtig hohem Niveau. Im Vergleich mit dem ersten Teil, der auf der CryEngine basierte, ist die Technik aber dennoch erheblich besser in Teil 2. In der live vorgespielten Version auf Xbox One X ruckelt nichts, egal, ob wir zu Fuß die Welt durchqueren oder im Auto unterwegs sind und unser Koop-Partner nebenher Zombies durch aufschlagen der Beifahrertür zermatscht.Aber auch, wenn State of Decay 2 kein Spiel ist, dass die Leistungsfähigkeit der Xbox One X ausreizt, ist die gebotene Qualität mehr als ausreichend. Tatsächlich haben wir den Eindruck, auch wenn sich abseits des Koop-Modus wenig am Kernspielprinzip ändert, dass der (wenigsten vorerst) Microsoft-exklusive Survival-Titel den inhaltlich bereits sehr überzeugenden Vorgänger übertreffen wird. Und das eben nicht bloß technisch, sondern auch spielerisch.