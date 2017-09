Rocket-League-Turnier: Anmeldung ab sofort möglich, Timing und Regeln

PC PS4 Linux MacOS

Rocket League ab 21,90 € bei Amazon.de kaufen.

Offizielle Anmeldung zum Turnier

Die User-Namen beider Team-Mitglieder inklusive Link zu den Profilen

Die Namen eurer PSN-Profile respektive Steam-Accounts

Der Turnier-Ablauf

Bereits in der gamescom-Woche hatten wir euch gefragt , auf welcher Plattform ihr an unserem-Turnier teilnehmen würdet. Da plattformübergreifende Matches nur zwischen PC und jeweils einer der Konsolen möglich sind, musste eine der beiden Konsolenfassungen den Kürzeren ziehen. Dieses unglückliche Los zog letztlich die Xbox-One-Version, was bedeutet, dass das Rocket-League-Turnier letztlich nur mit Spielern auf PC und PlayStation 4 stattfinden wird.Nachdem die Plattform-Entscheidung gefallen ist, geht es über in die finale Anmeldephase und die konkrete Planung des Turnier-Ablauf. Ab sofort bis einschließlichkönnt ihr euch offiziell als Teilnehmer für das Rocket-League-Turnier anmelden. Unser Turnierplan sieht ein Teilnehmerfeld vonvor, die sich jeweils zu Spieler-Duos zusammenschließen müssen. Denn ausgetragen werdenWenn ihr offiziell mitmachen wollt, meldet euer Zweierteam einfach mit einer kurzen E-Mail anmit dem Betreff "Rocket-League-Turnier" an und teilt uns folgende Infos mit:Die Liste der Teilnehmer werden wir regelmäßig in diesem Forenthread aktualisieren, ebenso könnt und sollt ihr den Thread dafür nutzen, einen Teamkollegen zu finden. Die Teamfindung müssen die teilnehmenden User vor der Anmeldung in Eigenregie übernehmen.Bei der Anmeldung gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Sobald die Maximalanzahl der Teilnehmer erreicht ist, ist eine weitere Anmeldung nicht mehr möglich. Beachtet dabei, dass zwei der 64 Teilnehmer aus dem GG-Team mit Christoph und Benjamin besteht, das fest gesetzt ist.Das Rocket-League-Turnier findet in vier Phasen statt. Es beginnt mit einer Gruppenphase (acht Gruppen mit jeweils vier Teams), in der jeweils jeder gegen jeden antritt – und zwar in auf fünf Minuten begrenzten Matches ohne Modifikatoren. Es muss grundsätzlich ein Sieger ausgespielt werden – Unentschieden gibt es folglich nicht. Stattdessen gibt es Verlängerung, bis sich eines der beiden Teams durchsetzt. Die Vorrunde findet zwischen dem 8. und 14. September statt. Die Teams, die gegeneinander spielen müssen, verständigen sich in Eigenregie darauf, wann die jeweilige Partie stattfindet und teilen das Ergebnis anschließend im Forenthread mit – diese Organisation ist auch für die späteren Phase abseits der Halbfinals und des Finalspiels obligatorisch. Die beiden Teams, die in der Gruppenphase am besten abschneiden (die Rangfolge ergibt sich nach dem "Bundesliga-Prinzip", also Punkte, direkter Vergleich, Tordifferenz) qualifizieren sich fürs Achtelfinale, was auch dem Eintritt in die KO-Phase entspricht.Im Achtelfinale, das zwischen dem 15.9. und dem 19.9. ausgetragen wird, treten die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen jeweils über Kreuz gegeneinander an. Also der Erstplatzierte der Gruppe A gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B, der Zweitplatzierte der Gruppe B gegen den Erstplatzierten der Gruppe A und so weiter. Der Gewinner (auch hier 5-Minuten-Match ohne Modifikatoren wie in allen anderen Runden auch) zieht ins Viertelfinale ein, das zwischen dem 20. und 24.9. ausgetragen wird – die genauen Paarungen könnt ihr zu gegebener Zeit dem Forenthread entnehmen.Halbfinale und Finale werden wir zu einem noch zu bestimmenden Tag zwischen dem 25. und 29.9, an einem Stück ausspielen und dann auch sämtliche Partien via Twitch live ins Netz streamen. Anders als in den vorherigen Spielen werden die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Rahmen eines "Best of 3"-Modus ausgespielt. Es finden also bis zu drei Partien zwischen den Teams statt. Wer als erstes zwei für sich entscheidet, kommt weiter beziehungsweise erntet im Finale den Turniersieg. Übrigens soll der Turniersieg nicht unbelohnt bleiben. Neben dem Ruhm, den ihr für einen möglichen Sieg erntet, dürfen die beiden Mitglieder des Siegerteams (es sei denn, Christoph und Benjamin setzen sich am Ende durch) jeweils ihre Lieblingsplattform benennen und erhalten ein aktuelles Vollpreisspiel für die jeweilige Wunschplattform.Doch nun zunächst: Auf zur Anmeldung. Mögen die Spiele beginnen!Das Kleingedruckte: Sollte es wider Erwarten weniger als 62 Anmeldungen zum Rocket-League-Turnier geben oder aus irgendeinem Grund Partien der jeweiligen Turnierphase innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums nicht stattfinden können, behalten wir es uns vor, den Turniermodus so anzupassen, damit das Turnier stattfinden respektive weitergehen kann. Über etwaige Details zu möglicherweise notwendigen Anpassungen des Turniermodus werden wir euch ebenfalls im genannten Forenthread mitteilen.