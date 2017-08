PSVR-Doppelschlag: Termine für The Inpatient und Bravo Team bekannt

PS4

Supermassive Games, die Entwickler des PS4-Exklusivtitels Until Dawn (im Test: Note 7.5), arbeiten aktuell bekanntlich an gleich zwei Spielen für PlayStation VR. Heute hat Sony für beide Spiele einen Release-Termin bekannt gegeben. Demnach werden sowohl das Horror-Spiel The Inpatient (Preview), das für den 22. November in Aussicht gestellt wurde, als auch der Taktik-Shooter Bravo Team (Preview) noch dieses Jahr in den Handel kommen. Das entfernt an Counter-Strike erinnernde Bravo Team soll am 6. Dezember folgen.

Preise nannte Sony für die beiden Spiele noch nicht. Zumindest beim Shooter Bravo Team, der mit dem parallel zum Launch von Farpoint (im Test) eingeführten Aim-Controller spielbar sein wird, handelt es sich laut Produktlistung beim Online-Händler Amazon um einen Vollpreistitel.