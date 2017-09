Gewinner der Premium-Verlosung im August 2017

BoNd0o7 (Abonnent seit September 2012) gewinnt F1 2017 (PS4)

(PS4) Ben_S (Abonnent seit Juli 2016) gewinnt Battlefield 1 + Premiumpass (PC)

(PC) fellsocke (Abonnent seit Juni 2012) gewinnt Agents of Mayhem (PS4)

(PS4) Guldan (Abonnent seit Januar 2012) gewinnt Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch)

(Switch) Zille (Abonnent seit September 2010) gewinnt Madden NFL 18 (Xbox One)



Was, schon September? Ja, so ist es. Und das ist gleichbedeutend mit der Auflösung unserer Premium-Verlosung für den zurückliegenden August. Wie in jedem Monat verlosen wir nämlich exklusiv unter unseren Premium- und Premium-Plus-Usern fünf aktuelle Spielepreise. Gewonnen haben bei unserer Premium-Verlosung für August 2017 folgende User, die in den kommenden Tagen die unten genannten Spiele via Post erhalten werden.

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass die sie nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.