GC 2017: Solomodus von Gwent - The Witcher Card Game angeschaut

PC XOne PS4

Ursprünglich sollte Monsterjäger Geralt selbst im Mittelpunkt stehen. Letztlich werdet ihr in die Rolle von Königin Meve schlüpfen. Ob der Solomodus des Online-Kartenspiels dennoch lockt oder eher abschreckt, erfahrt ihr hier.

Gute Meve, schlechte Meve: Dialogentscheidungen gibt es auch im Solomodus von Gwent.

Entscheidungen ohne Geralt

Die Grafik kann natürlich nicht mit Witcher 3 mithalten. Aufwendig animiert und mit hübschen Parallax-Effekten ausgestattet ist der Solomodus von Gwent trotzdem.

Miniatur-Oberwelt

Es kracht, es zischt, zu seh’n ist nischt.

Neue Karten braucht das Land

Im Standbild ist es nicht zu sehen, aber die animierten Karten sind hübsch anzuschauen.

Drei große Abenteuer hat Geralt von Riva bereits hinter sich gebracht – und angeblich soll er nach The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test: Note 9.0 ) sowie den beiden Addons auch keinen weiteren virtuellen Auftritt mehr haben. Das gilt auch für den Solomodus von, dem Free-to-play-Sammelkarten-Spinoff aus dem Hause CD Projekt Red. Denn entgegen der ursprünglichen Ankündigung werdet ihr in der Solokampagne nicht die Geschicke des weißhaarigen Monsterjägers leiten. Im „Thronebreaker“ genannten Abenteuer-Modus werdet ihr stattdessen die Rolle von Meve, die Königin der nördlichen Reiche Tyria und Rivia übernehmen. Ob der Solomodus dennoch (oder gerade aufgrund dieser Entscheidung) spielenswert sein könnte, verraten wir euch im Folgenden.Schon in den Witcher-Rollenspielen hatten Entscheidungen eine große Bedeutung. Das soll auch in „Thronebreaker“, dem Solomodus von Gwent – The Witcher Card Game nicht anders sein. In den Dialogen zwischen Heldin Meve, ihren Begleitern oder auch den Bewohnern eines besuchten Dorfes müsst ihr euch immer wieder entscheiden. Mimt ihr die skrupellose Herrscherin oder handelt ihr euch im Umgang mit den Untertanen durch zu viel Milde einen womöglich langfristig nicht allzu zielführenden Ruf ein? Details zum Entscheidungssystem konnten wir zwar noch nicht in Erfahrung bringen. CD Projekt verspricht aber, dass es neben den Entscheidungen mit direkten Konsequenzen auch langfristige geben wird, die auch den Ausgang der Geschichte beeinflussen können.Die Präsentation der Handlung fällt erwartungsgemäß nicht ganz so hochwertig aus wie in The Witcher 3. Eingeleitet wird der Solomodus mit einer teilanimierten Zeichensequenz, die ungefähr dem Stil aus dem ersten Witcher-RPG entspricht. Die Dialoge im Verlauf der Kampagne findet in einer Seitenperspektive statt, wobei die Charaktere abseits ihrer Mimik auch nur rudimentär animiert sind. Die Dialoge sind übrigens vollständig vertont. Eine deutsche Sprachausgabe wird es wohl geben, reinhören konnten wir abseits des unten verlinkten Trailers jedoch noch nicht. Aber allein der genial vertonte englische Erzähler, der uns in die Story einweist, ist so phänomenal gut, dass wir die deutsche Lokalisation eigentlich gar nicht brauchen. Deutsche Untertitel und Bildschirmtexte wird es natürlich auch zur englischen Sprachfassung geben.Die Oberwelt in Gwent - The Witcher Card Game seht ihr grundsätzlich aus einer Iso-Perspektive. Windmühlen in den Dörfern, Flüsse in der Umgebung und ähnliches sind hübsch animiert, beim Durchqueren der Landschaften erzielt CD Projekt durch Parallax-Scrolling (also mehrere, sich unabhängig voneinander verschiebende Bildebenen) eine angenehme Tiefenwirkung. Meve, die in der Oberwelt stets allein als leicht überproportional große Figur über die Wege gesteuert wird, folgt hier aber nicht bloß linearen Pfaden. Tatsächlich gibt es mit Fundobjekten und zusätzlichen NPC-Begegnungen auch optionale Inhalte, die ihr mitnehmen dürft, wenn ihr wollt. Vorteile dürfte euch das insbesondere im Kampf sowie beim Ausbau eures mobilen Lagers sein. Zum einen schart ihr nämlich zusätzliche Helden um euch, die euch im Kartenkampf bedeutende Bonuseffekten bringen können. Die können im Rahmen der Kampagne natürlich auch sterben, wenn ihr falsche Entscheidungen trefft oder sie versagen euch im Rahmen dessen einfach nur die Gefolgschaft.Um ausreichend Truppenkarten zu haben, müsst ihr zwangsläufig Quests erfüllen und Kämpfe bestreiten. Gold gibt es zwar immer als Belohnung, aber Bogenschützen(-Karten), Artillerie(-Karten) und so weiter gibt es nur, wenn ihr in Quests und Kämpfen entsprechend Rekrutierungspunkte sammelt, die ihr dann ins Anheuern neuer Truppen investiert. Wie stark sich dieses System am Ende auf Erfolg oder Misserfolg in den Kämpfen auswirkt? Das können wir noch nicht einschätzen. Irrelevant wird es aber definitiv nicht sein.Der Abenteuer-Modus soll aber natürlich nicht bloß Solospieler ansprechen, die keine Lust haben, sich online in Gwint (so heißt das Kartenspiel Gwent in der deutschen Fassung von The Witcher 3) mit anderen zu messen. Auch die Onlinewilligen haben durch den Abenteuer-Modus Vorteile – oder wenigstens ein paar einzigartige Karten. Im Laufe der Kampagne schaltet ihr nämlich wenigstens 20 einzigartige Exemplare für den Mehrspieler-Modus frei. Alle in einem Durchlauf gibt es aber nicht. Welche ihr erhaltet (freispielen könnt ihr aber mehr als nur die einzigartigen 20) hängt aber von euren Entscheidungen ab.Was den Kartenspielmodus selbst angeht, tut CD Projekt gut daran, das visuelle Erscheinungsbild deutlich im Vergleich mit Witcher 3 aufzuwerten. Klar, der Kartentisch ist per se relativ statisch, aber gerade die vielen neuen animierten Karten werten das Geschehen doch enorm auf. Zudem lassen die animierten Karten deutlich erkennen, dass die Entwickler etwas von ihrem Handwerk verstehen.Wie umfangreich ist der „Thronebreaker“-Modus? Motivieren Story (oder auch die Bonuskarten für den Mehrspieler) ausreichend, damit sowohl Solisten als auch Online-Willige bereit sind, Zeit zu investieren? Alles Fragen, die wir noch nicht abschließend beantworten können. Unsere bisherigen Eindrücke vom Solopart sind jedoch positiv und wir sind zuversichtlich, dass auch die Story über Meve weit mehr als nur Beiwerk ist. Ansonsten gilt weiterhin: Wer Gwint mag, wird Gwent mögen. Und wer richtig gut darin ist, der könnte im Rahmen der auf der gamescom angekündigten Turniere sogar Geld damit verdienen.Autor: Benjamin Braun (GamersGlobal)