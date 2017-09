Ich überfliege den Text und lese den Meinungskasten 39% Ich lese den gesamten Text einmal 35% Ich springe direkt zum Meinungskasten. 16% Ich schaue nur auf die Wertung. 6% Ich lese keine Tests 4% Ich lese den gesamten Text mehrmals akribisch. 1%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der User gibt an, bei Testartikeln zu spielen, die sie wenigstens grundsätzlich interessieren, den Haupttext lediglich überfliegen und den Meinungskasten lesen (39 Prozent). Den gesamten Text lesen 35 Prozent, direkt zum Meinungskasten springen 16 Prozent. Nur ein kleiner Prozentsatz (6 Prozent) gibt an, ausschließlich auf die Wertung zu schauen.Ursprüngliche News:Auf manchen Spielewebsites bestehen Testberichte zu Spielen aus nur wenigen Absätzen – auch zu vergleichsweise komplexen und umfangreichen Spielen. Auf anderen Websites fallen die Spieletests teils wesentlich umfangreicher aus und verfügen häufig auch über gleich mehrere Meinungskästen der Redaktionsmitglieder. Die einen bevorzugen die umfangreichere Variante, die im Regelfall auch mehr in die Tiefe geht, anderen würde ein kurzes Fazit und gegebenenfalls sogar eine reine Wertung (ob die nun in Form von Schulnoten, im Prozentsystem, mit Sternen oder auch wie bei GamersGlobal aus einem Zehnersystem mit Halbnotenschritten besteht.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, wie ihr geschrieben Testberichte speziell auf GamersGlobal konsumiert. Lest ihr grundsätzlich jeden Testbericht komplett durch, lest ihr nur Teile davon aufmerksam (etwa Meinungs- und Wertungskasten inklusive Wertung)? Überfliegt ihr den Text im Wesentlichen und werft vor allem einen Blick auf die Note? Oder lest ihr Testberichte (von Ausnahmen abgesehen) gar nicht und springt gleich zur Zahlenwertung? Lasst uns in der aktuellen Umfrage wissen, wie ihr das handhabt, wobei wir grundsätzlich euer Vorgehen bei Spieletests, die euch mindestens grundsätzlich interessieren, wissen wollen und nicht, wie ihr es bei Titeln macht, bei denen euch das Genre an sich schon nicht interessiert.Bei unserer heutigen Sonntagsfrage könnt ihr wie immer bis Montag um 10:00 Uhr eure Stimme abgeben. Danach schließen wir die Umfrage und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild. Die heutige Sonntagsfrage basiert übrigens auf einem Vorschlag unseres Users. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, postet eure Idee in diesem Foren-Thread (gerne auch mit möglichen Antwortoptionen) und eure Frage könnte schon bald an dieser Stelle an die GamersGlobal-Leser weitergereicht werden.