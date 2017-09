Gamer haben in manchen Teilen der Bevölkerung immer noch einen schlechten oder wenigstens zwiespältigen Ruf. Manche trauen den Spielern nicht zu, dass abseits ihres Hobbys auch noch andere Interesse bestehen, dass die Gamer abseits ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung sozial engagiert sind, ein soziales Leben außerhalb der virtuellen Welten haben oder auch ihre Stimme bei der anstehenden Bundestagswahl 2017 abgeben werden. Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag findet bekanntermaßen am 24. September dieses Jahres statt – und neben den großen Volksparteien treten auch eine ganze Reihe kleinerer Parteien an, um möglichst viele Stimmen der Wähler zu ergattern.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob ihr euch in Form der Stimmabgabe an der Wahl beteiligt. Wen ihr wählt fällt ohnehin unter das Wahlgeheimnis, allerdings dürft ihr uns und den anderen Usern in den Kommentaren unter dieser News natürlich auch gerne die Partei oder auch den Direktkandidaten aus eurem Wahlkreis nennen, die beziehungsweise den ihr wählen werdet, weshalb ihr womöglich zwischen Erst- und Zweitstimme splittet, und darüber hinaus eurer Wahlverhalten mit den anderen Usern sowie der Redaktion diskutieren.Da wir bekanntlich auch viele Leser aus Österreich und der Schweiz haben: User aus einem dieser beiden Länder mögen die Umfrage bitte auf ihr Wahlverhalten bei der Wahl zur Schweizer Bundesversammlung respektive zum Östterreichischen Nationalrat verstehen. Bei unserer heutigen Sonntagsfrage könnt ihr wie immer bis Montag um 10:00 Uhr eure Stimme abgeben. Danach schließen wir die Umfrage und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, postet eure Idee in diesem Foren-Thread (gerne auch mit möglichen Antwortoptionen) und eure Frage könnte schon bald an dieser Stelle an die GamersGlobal-Leser weitergereicht werden.