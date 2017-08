Fire Emblem Warriors: Infos zum Switch-TV-Modus und Classic-Mode

Switch 3DS

Fire Emblem Warriors ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Nintendo-Switch-Version des kommenden Hack-and-slay-Spiels Fire Emblem Warriors von Omega Force und KOEI Tecmo wird euch im TV-Modus zwei verschiedene Grafikeinstellungen anbieten. Wie der Director Hiroya Usuda kürzlich in einer aktuellen Printausgabe der japanischen Nintendo Dream (via Nintendo Everything) verriet, werdet ihr bei dem Titel am TV-Gerät zwischen 1080p mit 30 Frames, oder 720p und 60 Frames wählen können.

Darüber hinaus sprach Usuda über den „Classic-Modus“ (Hardcore-Modus, in dem der Tod eurer Charaktere permanent ist), den ihr optional zum normalen „Casual-Modus“ wählen könnt. Wie er erklärte, werdet ihr auch mitten im laufenden Spiel die Möglichkeit haben, vom Classic- in den Casual-Modus zu wechseln (bereits gestorbene Charaktere werden dabei wiederbelebt). Der Wechsel vom Casual- in den Classic-Modus wird allerdings nicht möglich sein.