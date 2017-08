PC

Die GamersGlobal-Redaktion ist zurück von der Gamescom. Doch die Spielemesse in Köln beschäftigt Benjamin und Christoph weiterhin, sind ihnen doch einige Trends aufgefallen. Welche das sind, verraten sie im neuesten Montagmorgen-Podcast. Außerdem berichtet einer von ihnen von seinen Spiele-Abenteuern im Urlaub, zudem beantworten sie gemeinsam mit Jörg die Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:24 Benjamin und Christoph haben die Gamescom überlebt

01:05 Thema der Woche: Die Trends der Gamescom 2017. Christoph und Benjamin unterhalten sich über die Rückkehr der Strategiespiele, die überdeutliche Präsenz der Indie-Spiele und den Rückgang des großen VR-Hypes.

01:05 Thema der Woche: Die Trends der Gamescom 2017. Christoph und Benjamin unterhalten sich über die Rückkehr der Strategiespiele, die überdeutliche Präsenz der Indie-Spiele und den Rückgang des großen VR-Hypes.

11:56 Diese Woche bei GamersGlobal gibt es Test und Stunde der Kritiker zu Mario + Rabbids - Kingdom Battle (zur Preview), Jörgs Fotogalerie aus Peking (exklusiv für Tokio-Spender), Gamescom-Nachlese mit Star Citizen, Assassin's Creed - Origins, Biomutant und mehr sowie einen Test zu Life is Strange - Before the Storm Episode 1

13:57 Da möchte Benjamin doch glatt "Was haben wir zuletzt gespielt?" überspringen

14:28 Christoph berichtet von seinem Bolivien-Urlaub in Ghost Recon - Wildlands

15:28 Das FMV-Abenteuer Late Shift (Arcade Check) hat er gleich mehrmals durchgespielt

17:22 LRod erkundigt sich nach unserer Tabletop-Erfahrung

19:46 Q-Bert weist auf die User-Vorschläge für die Sonntagsfragen hin

21:18 AlexCartman fragt sich, ob Präsenz auf der Gamescom überhaupt nötig ist

24:20 Hedeltrollo fordert eine neue Titelmelodie für den MoMoCa

24:50 floppi möchte, dass wir das -Theme summen

25:11 Jahnu hakt bezüglich unserer Videoshow Hauptmenü nach

26:28 Tasmanius hätte gerne Bernd Lehahn von Egosoft im MoMoCa zu Gast

hätte gerne von Egosoft im MoMoCa zu Gast 27:21 Vielen Dank fürs Zuhören

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, jetzt auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.