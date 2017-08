GC 2017: Mount & Blade 2 - Bannerlord im Multiplayer angespielt

PC XOne PS4

Bei Taleworlds wurde abermals das massive Solo-Epos Mount & Blade 2 Bannerlord präsentiert, einem auf Sid Meier's Pirates basierendem, aufs Land transportierten Mix aus RPG, Handel, Weltbereisung und (dies nicht in der Vorlage) Kämpfen mit dutzenden oder hunderten von Soldaten in 3D. Und wie wurde dieser Solospieler-Suchttitel präsentiert? Logisch, per Multiplayer-Modus...

Unser Reporter, der vermutlich am Ende seines Lebens ausrufen wird, "Gib mir die 250 Stunden zurück, M&B Warband!", ging entsprechend wenig enthusiastisch in das 3-vs-3-Gemetzel auf der immer gleichen Karte. Und hatte trotzdem viel Spaß. Nur dass das Erlebnis halt nicht viel mit dem Hauptprogramm zu tun hat.

Also: Zwei Teams zu je drei Spielern (es können wohl mehr mitmachen, auf der Messe war das aber das Maximum aufgrund der bereitstehenden PCs) wählen zunächst einmal ihre Rolle: Will man als mitkämpfender Hauptmann einem Trupp Infanteristen, Bogenschützen oder Reitern vorstehen? Es bestand zudem die Wahl zwischen jeweils zwei Truppentypen, also etwa Gardereitern oder Kataphrakten, die man dann noch mal mit vorgegebenen Buffs ausstatten konnte, etwa "Mehr Soldaten im Trupp" oder "zusätzlich Wurfspeere als Waffe". Dann ging es los.

Auf der Map befinden sich drei Flaggen, die man in klassischer Weise durch Danebenstehen (wenn kein Feind direkt in der Nähe ist) in seine Farbe umfärbt. Das senkt die Moral der Gegenseite, und wenn diese auf null ist, hat man gewonnen. Oder natürlich, wenn man alle Gegner besiegt hat. Kleiner Kniff: Nach 5 Minuten verschwindet die erste und kurz darauf die zweite der Flaggen, sodass sich alles auf die dritte und letzte stürzt. Also, wenn "alles" weiß, wie das Spiel funktioniert.

Allerdings war der GamersGlobal-Reporter seinen Mitspielern sowohl taktisch als auch in der Fertigkeit überlegen: Das Mount&Blade-Kampfsystem ist timing- und kinetik-basiert, ein Kataphrakt, der einen Hügel hinabreitet und einen stehenden Infanteristen mit der Lanze trifft, bereitet diesem ungleich mehr Schaden als umgekehrt dessen Schwerthieb ihm selbst. Wer das zum ersten Mal mitmacht, hat wenig Chancen – und das Dutzend KI-Soldaten pro Hauptmann kämpft zwar mit, aber nicht so gut wie ein geübter Spieler. Aber dass wir auch noch der einzige Spieler beider Teams waren (trotz Live-Anleitung durch Taleworlds), der gezielt die Flaggen eroberte, hat uns dann doch erstaunt. Von drei Partien verlor dann unser Team auch nur diejenige, bei der wir selbst die Bogenschützen spielten – wenn die nicht von einem Teammitglied verteidigt werden, haben diese einfach ganz schlechte Karten. Ratet mal, ob wir von unseren beiden Mitkämpfern verteidigt wurden...

Unser kurzes Fazit: ein Appetithappen aufs Solospiel und nach Release bestimmt als Auflockerung zwischendrin geeignet, wenn man mal wieder von einer 5-Stunden-Handelsexpedition zurück ist in der Kampagne. Das Kampfsystem von Mount & Blade war schon immer super (wenngleich mit einer gewissen Lernkurve versehen), es funktioniert natürlich auch gegen andere Spieler. Wir hoffen aber nicht, dass sich aufgrund des Multiplayer-Modus das eigentliche Spiel auch nur um einen Tag verzögert!