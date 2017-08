Game of Thrones: Bethesda soll an einem Spiel arbeiten

Bethesda Softworks soll aktuellen Meldungen zufolge an einem Game-of-Thrones-Spiel arbeiten. Darauf deutet zumindest ein kürzlich von einem NeoGAF-User entdeckter Produkteintrag beim US-Händler Target hin. Im Store des besagten Händlers wird der Titel mit Bethesda: Game of Thrones gelistet, ohne allerdings weitere Details zu verraten.

Die Kollegen von Forbes spekulieren, dass der Eintrag ein Zeichen für eine bevorstehende Ankündigung sein könnte. Da am heutigen Montag auch die letzte Folge der siebten Staffel der TV-Serie bei HBO läuft, könnte Bethesda dies zum Anlass für die Ankündigung nehmen, vorausgesetzt natürlich, dass dieses Gerücht der Wahrheit entspricht. Spekulationen über eine solche Umsetzung gab es bereits im Juni. Die Ankündigung eines richtigen Open-World-Action-Rollenspiels in Stile der Elder-Scrolls-Serie in Westeros würden sicherlich viele Fans begrüßen.