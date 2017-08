Star Citizen: Feature zur Übertragung von Gesichtsbewegungen angekündigt // Beispielvideo

PC Linux

„Man kann nicht nicht kommunizieren!“ – so ein Zitat des Kommunikationswissenschaftlers und Philosophen Paul Watzlawick, das unter anderem aussagt, dass wir jederzeit (bewusst und unbewusst) kommunizieren, sei es mit Worten beziehungsweise Sprache oder auch Gestik und Mimik. Um Letzteres geht bei einem neuen Feature für Star Citizen, das kürzlich im Rahmen der gamescom vorgestellt wurde.

Mit dem sogenannten Face Over Internet Protocol (FOIP) wollen die Entwickler von Cloud Imperium Games in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Faceware Technologies nicht weniger als das „Online-Gaming-Erlebnis verändern“. Die Bezeichnung dieser neuen Option deutet es bereits an: Zukünftig sollen im Weltraumspiel eure Gesichtsbewegungen in Echtzeit übertragen werden. Vorgefertigte Gesichter, die zum Beispiel nur über stark begrenzte Animationen verfügen, sollen somit der Vergangenheit angehören.

Vorgesehen ist, mittels eines Bewegungssensors eure Gesichter zu scannen, zu analysieren und anschließend sofort mit 60 Frames pro Sekunde auf das Gesicht eures Ingame-Charakters zu übertragen. Alternativ sollt ihr auch eure Webcam dafür nutzen können, wobei die Qualität der Gesichtserkennung hierbei vom jeweiligen Modell abhängig ist und somit stark variieren kann.

Darüber hinaus soll FOIP via Mikrofon eure Stimme erfassen und im 3D-Raum an jener Stelle wiedergeben können, an der sich euer Spielcharakter tatsächlich befindet. Hinzu kommt die Verfolgung der Richtung und Bewegung sowohl eures Kopfes als auch eurer Augen, sodass ihr euch beispielsweise im Cockpit eines Raumschiffes umsehen sollen könnt, ohne zusätzliche Peripherie verwenden zu müssen.

In der Ankündigung heißt es abschließend, dass Spielern bislang nur die Kommunikation mittels Text und Stimme zur Verfügung stand. Mit Face Over Internet Protocol soll nun die „ganze Bandbreite menschlicher Emotionen in Echtzeit und innerhalb des Star-Citizen-Ökosystems“ wiedergegeben werden können.

Einen Eindruck vom neuen Feature erhaltet ihr durch das nachfolgende, etwa 11:30 Minuten lange Video, in dem sich unter anderem Sean Tracy (Technical Director Content) zu den Gesichtsanimationen äußert und euch diese anhand von Ingame-Szenen auch ausführlich vorstellt.