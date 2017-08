Hokuto Ga Gotoku: Fist-of-the-North-Star-Spin-off angekündigt

Mit Hokuto Ga Gotoku haben der Publisher Sega und das Entwicklerteam hinter der Yakuza-Reihe im Rahmen eines Events in Tokyo ein Spin-off der Fist-of-the-North-Star-Serie (Hokuto No Ken) angekündigt. Der neue Ableger wird sich im selben Universum ansiedeln und soll eine „originelle Geschichte“ erzählen. Das Kampfsystem des Titels soll ähnlich wie in der Yakuza-Reihe ausfallen, allerdings mit entsprechenden Anpassungen für die Umsetzung.

Darüber hinaus werden diverse Minispiele, wie die Fans der Yakuza-Serie sie kennen, versprochen und als weitere Ähnlichkeit soll der Hauptcharakter des Spiels, Kenshiro, vom Synchronsprecher Takaya Kuroda vertont werden, der bekannterweise auch Kazuma Kiryu, dem Protagonisten der Yakuza-Reihe seine Stimme leiht. Wie Toshihiro Nagoshi, der Producer hinter Yakuza und Hokuto Ga Gotoku jedoch klarstellte, soll das Spiel keine seelenlose Kopie der Yakuza-Serie werden, sondern mit genügend eigenständigen Elementen aufwarten.

Welche das sind, soll im Zuge der diesjährigen Tokyo Game Show bekanntgegeben werden. Der Titel soll im kommenden Jahr für die PS4 in Japan erscheinen. Ob und wann das Spiel es auch in den Westen schafft, ist derzeit noch offen. Neben einem Ankündigungstrailer, den ihr in den Quellenangaben verlinkt findet, wurde auch ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht: