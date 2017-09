Resident Evil 7: Not a Hero, 3. DLC und Gold Edition ab Dezember

PC XOne PS4

Capcom hat heute mit End of Zoe das dritte Addon zum Survival-Horrorspiel Resident Evil 7 (im Test: Note 9.0) für den 12. Dezember in Aussicht gestellt. Dabei handelt es sich um die letzte Download-Erweiterung zum Spiel, die ab dem genannten Datum im Einzelkauf für 14,99 Euro zu haben ist – Besitzer des Seasonpasses werden End of Zoe kostenlos herunterladen können. Wer Hauptspiel und Seasonpass noch nicht besitzt, wird ab dem 12. Dezember alternativ zur Gold Edition des Spiels greifen können. Die sowohl als Boxversion als auch als Download-Fassung erhältliche Edition wird Resident Evil 7 nebst sämtlicher Addons umfassen, wozu neben End of Zoe auch die bereits veröffentlichten Zusatzepisoden Verbotenes Filmmaterial 1 und 2 zählen.

Darüber hinaus steht im Dezember auf Steam, Xbox Live und im PSN die ursprünglich bereits für einen früheren Releasezeitraum vorgesehene Download-Erweiterung Not a Hero generell zum kostenfreien Download zur Verfügung, mit der Serienliebling Chris Redfield Einzug in Resident Evil 7 hält. Besitzer von PSVR werden auch Not a Hero und End of Zoe wahlweise vollständig mit dem VR-Headset von Sony spielen können.