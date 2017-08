X4 - Foundations offiziell angekündigt // Erste Details, Screens und 7 Min. langes Video

PC

Bereits zum Ende des vergangenen Jahres gab der Entwickler Egosoft bekannt, dass sich der vierte Teil der X-Reihe in der Entwicklung befindet. Im Rahmen der am 26. August abgehaltenen hauseigenen XCon 2017 wurde den Besuchern nun nicht nur die VR-Version von X Rebirth gezeigt (siehe auch diese News), sondern das voraussichtlich im nächsten Jahr erscheinende X4 - Foundations erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Jene, die nicht vor Ort waren, konnten die Vorstellung des kommenden Weltraumspiels via Twitch-Livestream verfolgen. Bei Interesse könnt ihr euch das entsprechende, etwa anderthalb Stunden lange Video auf dieser Seite anschauen. Unter diesen Zeilen hingegen findet ihr das offizielle Ankündigungsvideo, in dem im Verlauf von etwa sieben Minuten einige der an der Entwicklung beteiligten Egosoft-Mitarbeiter auf die Neuerungen des Titels eingehen, während im Hintergrund Gameplay-Szenen zu sehen sind (weitere Impressionen in Form von Screenshots enthält unsere Galerie).

Im Forum des Studios wurden zudem in der vergangenen Nacht erste Details veröffentlicht, anhand derer ihr euch einen ersten Überblick über jene Features verschaffen könnt, die für X4 - Foundations vorgesehen sind. Nachfolgend zitieren wir diese Informationen im Wortlaut: